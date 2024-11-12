«Работа по всем направлениям»: Путин внимательно следит за работой в Госдуме

|
Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Путин заявил, что всегда внимательно наблюдает за работой в Госдуме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ встретился с главой фракции «Единая России» Владимиром Васильевым.

Президент России Владимир Путин внимательно следит за работой в Государственной думе. Такое заявление он сделал в ходе встречи с главой фракции «Единая России» (ЕР) Владимиром Васильевым.

«Я внимательно всегда наблюдаю за тем, что в Думе происходит, тем более в ведущей фракции, самой многочисленной. Как вы оцениваете ситуацию? Я знаю, что работа очень большая проводится по всем направлениям», — сказал он.

Васильев рассказал главе государства о том, как Госдума участвует в подготовке бюджета, добавив, что это — непростой процесс. По его словам, разные партии имеют свои позиции на этот счет, и здесь главное — соблюдение интересов российского народа.

«Мы с правительством в одной упряжке. И вместе отвечает и за успехи, и за провалы. Это без сомнений. <…> Мы в этих условиях можем быть поддержаны людьми только в том случае, когда мы действительно действуем эффективно, и люди понимают, что в их интересах», — отметил глава ЕР.

В начале октября в Совфеде обсудили проект бюджета на 2025–2027 годы. Уже известно, что на исполнение нацпроектов, а они охватывают самые чувствительные направления для России, планируется потратить больше 40 триллионов. Это в два раза больше, чем раньше. Около шести триллионов направят на технологическое лидерство, чтобы не зависеть от импорта.

Кроме того, в новом бюджете заложены расходы на стимулирование собственного производства. Как подчеркивал Ковальчук, отличительными чертами нового бюджета России на ближайшие три года станут финансирование новых нацпроектов, изменение налоговой нагрузки и формирование общего объема расходов строго в рамках бюджетного правила.

Проект бюджета России учитывает поставленные Путиным цели и задачи. Документ полностью соответствует бюджетному правилу. В конце октября Госдума в первом чтении приняла бюджет на 2025 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме планируют ограничить траты на выступления артистов. Теперь на один концерт не должно быть выделено более одного миллиона рублей.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.96
0.13 104.85
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:28
«Не нужны»: Силуанов заявил о бесполезности долларов для россиян
16:15
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани
16:03
Бритни Спирс тайно воссоединилась с младшим сыном
15:52
Российский боец три недели провел один в блиндаже под ударами ВСУ
15:48
«Работа по всем направлениям»: Путин внимательно следит за работой в Госдуме
15:40
Протестующие пропускают в Сухум только машины скорой помощи и людей без авто

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
«Трясти будет серьезно»: на Западе грядет «консервативная революция»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп