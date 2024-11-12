Губернатор Курской области Смирнов предупредил об увольнениях чиновников

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Смирнов: чиновники, которые не выполняют свою работу, будут заменены

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

На прошедшей во вторник встрече он отправил в отставку главу Суджанского района Богачева.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что чиновники, которые не могут или не хотят выполнять свою работу, будут уволены. Об этом он сообщил на встрече с жителями Суджанского района.

В ходе встречи Смирнов сообщил, что глава района Александра Богачева отправлен в отставку. Стоит отметить, что решение губернатора было встречено бурными аплодисментами. Свою должность Богачев занимал с 2019 года.

«Я убедился в том, что не везде достаточно отрабатывают главы районов. Тех чиновников, которые не хотят или не могут этой работой заниматься, либо научим, либо они будут заменены», — подчеркнул Смирнов.

Он также заявил, что правительство региона будет чаще организовывать встречи с местными жителями.

«И это будет сделано, тем более что здесь постоянные договорились открыть центры, которые будут работать ежедневно, в которых будут представители области, представители районов. Люди могут прийти в любое время, каждый день, с 9 утра до позднего вечера, получить в обычном режиме ответы на свои вопросы», — заключил губернатор Курской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Смирнов и Андрей Рюмин обсудили электроснабжение Курской области.

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Губернатор Курской области Смирнов предупредил об увольнениях чиновников

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