Алексей Смирнов и Андрей Рюмин обсудили электроснабжение Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов и Генеральный директор Группы «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Курске обсудили электроснабжение потребителей и обеспечение безопасной работы энергетиков в приграничных районах, а также готовность региона к отопительному сезону.

«Обеспечение бесперебойного энергоснабжения на сегодняшний день является нашим приоритетом. Мы находимся в постоянном контакте с энергетиками. Кроме того, в приграничных районах действует группировка быстрого реагирования, которая занимается восстановлением пострадавшей инфраструктуры», — отметил Алексей Смирнов.

«Сегодня на особом контроле находится ситуация в сетевом комплексе приграничных районов. Специалисты компании проявляют большое мужество и профессионализм при восстановлении поврежденных энергообъектов. Благодарю власти региона за всестороннее содействие и предпринимаемые меры по обеспечению безопасности энергетиков», — отметил Андрей Рюмин.

Рюмин также подчеркнул, что группа «Россети» продолжает в полном объеме выполнять плановые задачи в Курской области.

Также Алексей Смирнов и Андрей Рюмин ознакомились с работой Единого центра управления сетями группы «Россети». Его работа построена на базе отечественного оперативно-информационного комплекса СК-11. Диспетчер управляет коммутационными аппаратами энергообъектов на расстоянии, мгновенно получает информацию о любых нарушениях. Обеспечена возможность оперативной связи со 100% ремонтных бригад.