Гражданин Литвы осквернил братскую могилу в Судже

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 17 0

До этого иностранец отличился и другим шокирующим поступком — он оправдывал действия террористов из «Крокус Сити Холла».

Гражданин Литвы осквернил братскую могилу в Судже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Тема:
Курская область

Гражданин Литвы Вальдас Барткевичюс осквернил братскую могилу солдат Великой Отечественной войны (ВОВ) в городе Суджа Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации ведомства, Барткевичюс и группа других лиц 11 ноября, снимая все происходящее на телефон, прибыли на братскую могилу 66 советских воинов в селе Казачья Локня и осквернили памятник. Помимо этого, злоумышленники сломали монумент.

В отношении Барткевичюса возбудили уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества и публичном оправдании терроризма.

Уточняется, что литовец публично оправдывал действия боевиков, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», унесший жизни 145 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело грозит родителям девочки, которая насмехалась над терактом в «Крокусе». Накануне в Сеть попало видео, на котором 17-летняя россиянка и ее подруга, смеясь, угрожают устроить теракт на разрушенной концертной площадке.

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