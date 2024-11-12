Гражданин Литвы осквернил братскую могилу в Судже

До этого иностранец отличился и другим шокирующим поступком — он оправдывал действия террористов из «Крокус Сити Холла».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Гражданин Литвы Вальдас Барткевичюс осквернил братскую могилу солдат Великой Отечественной войны (ВОВ) в городе Суджа Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По информации ведомства, Барткевичюс и группа других лиц 11 ноября, снимая все происходящее на телефон, прибыли на братскую могилу 66 советских воинов в селе Казачья Локня и осквернили памятник. Помимо этого, злоумышленники сломали монумент.
В отношении Барткевичюса возбудили уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества и публичном оправдании терроризма.
Уточняется, что литовец публично оправдывал действия боевиков, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», унесший жизни 145 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело грозит родителям девочки, которая насмехалась над терактом в «Крокусе». Накануне в Сеть попало видео, на котором 17-летняя россиянка и ее подруга, смеясь, угрожают устроить теракт на разрушенной концертной площадке.
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