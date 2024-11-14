После банкротства: Блиновской все равно придется отдавать долги

Королеву марафонов признали банкротом. Теперь элитный автопарк, драгоценности и недвижимость Елены Блиновской уйдут с молотка. С подробносьтями — корреспондент «Известий» Леонид Китрарь

Миллиард 200 миллионов долгов, арестованное имущество и незавершенное дело о махинациях с налогами. Сегодня Елену Блиновскую, по сути одну из родоначальников интернет марафонов, признали еще и банкротом. Пути назад больше нет.

«Если до момента вынесения решения суда мы можем от банкротства отказаться, подав заявление. То с момента вынесения решение, согласно карточке оно вынесено сегодня…» — говорит юрист Анастасия Кадушкина, эксперт проекта «Народный фронт. Право», член союза юристов-блогеров при ассоциации юристов России.

В ближайшие годы Блиновская не сможет брать кредиты, становиться гендиректором любой компании и даже ИП оформить будет нельзя. Но долги еще нужно отдать. Не так давно суд уже снимал арест с имущества блиновской, чтобы она смогла продать активы и возместить ущерб государству. Но сделать этого блогер не смогла. Хотя ее имущество оценивается примерно в 60 миллиардов рублей. Это и недвижимость (как элитная, так и квартиры в обычных хрущевках), автомобили, в том числе «Бентли» и «Ламборгини», автоприцепы, мотоциклы, банковские счета, драгоценности. Причем, что-то записано на родственников, что-то на мужа. Все это сейчас находится под арестом.

Саму Блиновскую задержали на российско-белорусской границе при попытке выехать из страны. В тот момент «королева марафонов» выглядела максимально уверенной в себе и даже подала в суд на налоговую. Но проиграла. Ей вернули около 3000 рублей излишне уплаченной пошлины. А вот изначальный долг почти в полтора миллиарда рублей оставили. Мантры из марафона работать перестали.

Признание банкротом это, по сути, лишь изменение способа закрыть долги. Если раньше это пыталась сделать сама Блиновская, вместе с адвокатами, то теперь продажей имущества займется специальный конкурсный управляющий. Причем, продавать, судя по всему, придется с хорошей скидкой.

«Торги начинаются с рыночной стоимости, но в процессе цена может быть снижена. Но тут зависит от спроса и самого имущества», — говорит Константин Суныгин, арбитражный управляющий.

Больше того, самому управляющему тоже положена часть от реализации имущества. Фиксированная сумма в 25 тысяч рублей и 7% от продажи. То есть около 100 миллионов. И все это тоже за счет Блиновской. Причем, даже когда долг будет закрыт, уголовное дело останется.

«Уголовное дело отдельно, банкротство отдельно. Говорить о каком-то спасении при данных вводных не приходится. Это лишь способ реализации имущества и получения денежных средств для погашения долгов», — поясняет адвокат Игорь Баранов, эксперт Национального антикоррупционного комитета РФ.

Продажа имущества Блиновской может затянуться на несколько лет. Суммы все-таки немаленькие. Заработать на новых марафонах, если уголовное дело все же будет закрыто и долги погашены, будет возможно, но крайне трудно. Никаких новых фирм зарегистрировать у нее не получится. А в статусе самозанятой или наемного работника миллиардами ворочать непросто.