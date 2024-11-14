На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Димы

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У мальчика — ДЦП и он почти не ходит из-за спазма в мышцах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День добрых дел на «Пятом канале» и сегодня наша помощь нужна маленькому Диме. У мальчика — ДЦП и он почти не ходит из-за спазма в мышцах. Но надежда есть: Дима может начать ходить и бегать как его сверстники. Только нужна операция стоимостью в 1 миллион 200 тысяч рублей. И таких денег в семье нет…

Но помочь Диме можете вы — для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код — он будет на экране в течение всего сюжета.

Большую часть времени Дима проводит дома. Ему почти пять лет, но он не ходит в детский сад. Все из-за тяжелой болезни: у ребенка — ДЦП.

Дима очень любит развивающие книжки, а еще игрушки с пультами управления. Он очень активный, как и полагается детям его возраста. Обожает футбол — вот только сам он не может выйти во двор попинать мяч с детворой.

Диагноз ДЦП Диме поставили в 10 месяцев. Хотя беспокоиться родители начали гораздо раньше — ребенок не ползал, не садился. Врачи успокаивали: говорили, что мальчики развиваются дольше, нужно только потерпеть. Но ничего не менялось. Тогда решили обратиться в частную клинику. Там невролог предварительно поставила диагноз — детский церебральный паралич. Рекомендовала лечь в больницу на обследование. Там и подтвердили заболевание.

«Я не могла прийти в себя, наверное, неделю. Для меня это был шок. Но благодарна своему мужу — он меня поддержал и сказал, что Саш, мы справимся, мы семья, что у нас все получится», — рассказывает Александра Севастьянова, мама Димы.

Сейчас Дима проходит курсы массажа и ЛФК. Мальчика учат ходить. Прогресс есть, но очень небольшой — настолько сильный спазм в мышцах. Сами родители сына называют бойцом. Несмотря на то, как ему тяжело, он стойко выполняет все упражнения.

Мечта маленького Димы — научиться ходить — может исполниться! После обследования у столичных врачей стало понятно, что можно провести селективную дорсальную ризотомию на спинном мозге. И тогда появится шанс, что ребенок сможет ходить.

«Мы тот порочный круг, который сформировался, и который поддерживает напряжение в мышцах, разрываем. Достигаем мы этого за счет того, что частично пересекаем чувствительные корешки — то есть провода, по которым бежит импульс. За счет этого сокращается поток импульсов, и мышцы расслабляются. Если мы не сделаем операцию, болезнь будет прогрессировать. И он будет обречен передвигаться только в коляске», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Чем раньше Диме сделают операцию, тем больше шансов, что он сможет вести полноценную жизнь. Медлить нельзя! Вот только на операцию и дальнейшую реабилитацию требуется 1 200 000 рублей. Таких денег у семьи нет. Надежда родителей на помощь неравнодушных людей.

Немного наших с вами усилий, и мы сможем осуществить главную мечту Димы — он хочет ходить, играть в футбол, а в будущем стать пожарным.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Диме, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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