Как в сериале: Седокова после месяца в одиночестве передумала разводиться
Анна Седокова снова передумала разводиться с баскетболистом Янисом Тиммой
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Что заставило певицу сменить гнев на милость?
Певица Анна Седокова передумала разводиться с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом пишет издание KP.RU.
Отношения пары начались еще в 2019 году, однако после свадьбы у супругов тут же начались ссоры и скандалы. Громкие заявления о грядущем разводе звучали на протяжении всех этих лет, однако в сентябре Седокова объявила об окончательном и бесповоротном решении о расторжении хлипкого брака.
Однако, попытка начать жизнь с чистого листа не увенчалась успехом — суд отклонил заявление на развод из-за ошибки в оформлении, а Янис, воспользовавшись заминкой, решил добиться у супруги последнего шанса на исправление.
Спортсмен больше месяца добивался прощения любимой, и вот недавно Анну вместе с сыном заметили на трибунах очередного матча Тимма, а вскоре в ее соцсетях и вовсе появились фотографии с гигантским букетом роз.
«Я опять даже не знаю, с чего начать. И да. Никто не мог представить и даже я, что судьба сведет нас так снова. Иногда мне кажется, что это бесконечный сериал, и мы точно зашли в новый сезон. Зато вам не скучно. И точно нам», — пишет Седокова.
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