«При необходимости»: когда состоятся переговоры Путина и Трампа

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Евгения Романова
Евгения Романова 100 0

Песков: контакт Путина и Трампа произойдет при необходимости с обеих сторон

«При необходимости»: когда состоятся переговоры Путина и Трампа

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Тема:
Выборы президента США 2024

Он подчеркнул, что пока невозможно предположить, когда контакты состоятся.

Переговоры лидера России Владимира Путина и набравшего большинство голосов на выборах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоятся в тот момент, когда обе стороны будут чувствовать в этом необходимость. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он подчеркнул, что пока невозможно предположить, когда контакты состоятся.

«При необходимости это (переговоры. — Прим. ред.) может оперативно быть организовано, поэтому здесь проблем-то нет. Я думаю, как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон в понимании в необходимости такого общения, оно состоится», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также назвал загадочной историей про вброс зарубежных СМИ про якобы состоявшуюся беседу Путина и Трампа после того, как последний сам объявил себя 47-м лидером США. Трудно сказать, как родилась эта информация, но это не более чем газетная утка.

Кроме того, Песков прокомментировал назначение Трампом людей в новую администрацию. В частности, он выразил сомнения по поводу того, что политик полностью согласен с позицией этих людей.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера состоялись 5 ноября. Демократическую партию в гонке представляла вице-президент Камала Харрис, а республиканцев — экс-президент Дональд Трамп.

По итогам голосования Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт. Причем, за сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему канцлер Германии Олаф Шольц смог позвонить Путину только после победы Трампа.

Тема:
Выборы президента США 2024
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