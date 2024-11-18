Что-то пошло не так: москвич проглотил нож во время дегустации шашлыка

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 55 0

Москвич проглотил нож во время дегустации шашлыка

Москвич проглотил нож во время дегустации шашлыка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчину экстренно прооперировали.

Москвич нечаянно проглотил нож после того, как подавился шашлыком. Об этом заявили в пресс-службе НИИ имени Н. В. Склифосовского в Telegram-канале.

Лезвие оказалось длиною в 20 сантиметров. И оно бы не оказалось в желудке у подававившегося мясом мужчины, если бы не «гениальная» идея его друзей. 

«Он подавился кусочком мяса, и друзья попытались протолкнуть его в желудок с помощью ножа», — пишут в медучреждении.

После неудачной попытки спасения пострадавший проглотил помимо мяса еще и нож. Мужчину срочно доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского, где ему тут же оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью пациента уже ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученики одной из школ на востоке Москвы отравились водой из кулера. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
99.94
-0.06 105.46
-0.25
Луна в свободном уходе: как лучше провести 18 ноября

Последние новости

21:06
В Кремле обратили внимание на публикации СМИ о решении Байдена по ударам вглубь России
20:46
Утрата дня 19 ноября: кто сегодня умер
20:24
Путин обсудил с Балицким безопасность Запорожской АЭС
20:04
Отдать «хорошим людям»: сын Светличной может остаться без наследства
19:44
Космические всплески: магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября
19:24
В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака

Сейчас читают

Урановый рынок нервничает: «Не факт, что экспорт в США будет нужен России»
«Я прекрасно понимаю»: Елена Север рассказала, как распознать разлюбившего мужчину
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп