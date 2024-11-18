Что-то пошло не так: москвич проглотил нож во время дегустации шашлыка

Мужчину экстренно прооперировали.

Москвич нечаянно проглотил нож после того, как подавился шашлыком. Об этом заявили в пресс-службе НИИ имени Н. В. Склифосовского в Telegram-канале.

Лезвие оказалось длиною в 20 сантиметров. И оно бы не оказалось в желудке у подававившегося мясом мужчины, если бы не «гениальная» идея его друзей.

«Он подавился кусочком мяса, и друзья попытались протолкнуть его в желудок с помощью ножа», — пишут в медучреждении.

После неудачной попытки спасения пострадавший проглотил помимо мяса еще и нож. Мужчину срочно доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского, где ему тут же оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью пациента уже ничего не угрожает.

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