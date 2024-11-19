Члены общественных советов МВД стали участниками проекта «Историческая правда»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Ведущие историки, политологи и ученые отвечают на самые злободневные вопросы нашей действительности, в том числе о событиях, происходящих на Украине.

Члены общественных советов МВД стали участниками проекта «Историческая правда»

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Члены общественных советов при территориальных органах МВД России, в числе которых известные историки, политологи, ученые, профессора ведущих вузов России, стали участниками проекта «Историческая правда. Уроки истории».

Задача проекта — опираясь на исторические факты, дать ответы на самые злободневные вопросы о событиях, происходящих сегодня на Украине. Эксперты, в частности, объясняют, как некогда братская страна меняла свой курс и становилась анти-Россией, что нужно «коллективному Западу» от России, как нашей стране противостоять возрождению нацизма и бороться с русофобией, кто и как ведет против России прокси-войну, как россиянам относиться к беглой псевдоэлите.

«Нас объединяла религия, история, язык, культура. Значит, нужно переписать историю, и во всех проблемах, которые есть на Украине, обвинить русский народ», — рассказывает в рамках проекта член общественного совета при УМВД России по Ульяновской области, политолог, профессор УлГПУ Нина Дергунова.

Интерактивные уроки истории, доступные в рамках проекта «Историческая правда. Уроки истории», — это не скучные лекции, а современный взгляд специалистов, основанный на достоверных исторических фактах и процессах, происходивших с Россией в разные годы.

Члены общественных советов при территориальных органах МВД России обучают студентов ведущих российских вузов. Теперь их лекции по современным историческим процессам доступны всем в онлайн-формате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Владимир Колокольцев в честь Дня сотрудника органов внутренних дел наградил полицейских, спасших людей, несмотря на опасность для жизни.

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