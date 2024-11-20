Три трлн рублей направят на реализацию нацпроектов по технологическому лидерству

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Путину доложили о формировании 8 нацпроектов по технологическому лидерству

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Денис Мантуров рассказал об этом в ходе личной встречи с президентом РФ.

Около трех триллионов рублей будет направлено на восемь национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что правительство России завершило работу по формированию восьми нацпроектов технологического лидерства. Была проведена работа с регионами РФ, деловыми кругами и научными.

«Согласовали основные приоритеты, параметры, меры поддержки, объемы финансирования до 2030 года. Должны направить на эти проекты около трех триллионов рублей. Примерно такое же соотношение должно быть со стороны субъектов Российской Федерации и бизнеса. Эти объемы должны обеспечить выполнение поставленных вами целей развития», — сказал он.

В ходе встречи глава государства Путин подчеркнул, что все нацпроекты по технологическому лидерству в России являются значимыми и большими. РФ сможет их реализовать.

Следует отметить, что в начале октября в Совфеде обсудили проект бюджета на 2025–2027 годы. Уже известно, что на исполнение нацпроектов, а они охватывают самые чувствительные направления для России, планируется потратить больше 40 триллионов. Это в два раза больше, чем раньше. Около шести триллионов направят на технологическое лидерство, чтобы не зависеть от импорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выслушал доклад главы Хакасии о реализации нацпроектов. Президент отметил рост строительства и инвестиций, а также значительное снижение безработицы в регионе.

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