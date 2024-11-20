Суд продлил арест еще четверым обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 853 0

Они останутся под стражей до 22 февраля 2025 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Басманный районный суд Москвы продлил арест Назримаду Лутфуллои*, Якубджони Юсуфзода*, Мухаммаду Зоир Шарипзода*, Джумахону Курбонову*, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд продлил им срок содержания под стражей до 22 февраля 2025 года. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

Ранее было переквалифицировано обвинение другим фигурантам дела. Речь идет о следующих гражданах: Аминчоне*, Диловаре* и Исроиле* Исломовых*, а также Алишере Касимове*. Обвинение изменено на пособничество.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.

Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спецслужбы США задержали мужчину, который готовил крупный теракт.

* Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
20 нояб
Четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе» переквалифицировали обвинение
19 нояб
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
12 нояб
«Употребляла»: родители глумившейся над терактом в «Крокусе» девушки стали фигурантами дела
11 нояб
«Мне искренне жаль»: осквернившие память жертв «Крокуса» принесли извинения
10 нояб
«Будем устраивать теракт»: СК устанавливает личности девушек, поглумившихся над трагедией в «Крокусе»
2 нояб
Раскрыты личности продававших оружие для теракта в «Крокусе» баталхаджинцев*
2 нояб
Установлена группировка, передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе»
4 окт
Бортников: устроивших теракт в «Крокусе» завербовали члены «Вилаят Хорасан»*
3 окт
Некоторые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»*
3 окт
Организатор и соучастники теракта в «Крокусе» находятся за рубежом
+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.22
0.19 105.81
0.08
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Зм...

Последние новости

8:35
Растворимый кофе приближает старость: вся правда о бодрящем напитке
8:23
Электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде в Подмосковье
8:21
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи
8:11
Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру
8:10
Россиянкам с детьми разрешат уходить на удаленную работу
8:00
Гуру «1С»: День бухгалтера отмечают в России 21 ноября

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп