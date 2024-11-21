Число госпитализированных от отравления в школе Канска выросло до 33 человек
Ученикам и сотрудникам школы стало плохо после обеда в столовой.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В Красноярском крае растет число отравившихся в школьной столовой. По последним данным, в Канске госпитализированы 30 детей и трое взрослых. У всех пострадавших признаки острой кишечной инфекции.
Ученикам и сотрудникам школы стало плохо после обеда. Аналогичный случай произошел и в столице региона. С симптомами отравления к врачам обратились 25 человек. Двоих оставили в больнице.
В обеих школах побывали следователи. Изъяты и отправлены на проверку все необходимые пробы.
Двоих отравившихся детей госпитализировали, а остальным начали проводить амбулаторное лечение. Предварительным диагнозом врачи называли ротавирусную инфекцию. Дети питались в школьной столовой.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Было начато санитарно-эпидемиологическое расследование.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что острая кишечная инфекция была выявлена по меньшей мере у 23 учеников одной из школ Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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