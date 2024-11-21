На музыкальных инструментах красуется лозунг избранного президента США.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп начал продавать гитары за десять тысяч долларов. Об этом пишет Fox Business.

На музыкальных инструментах красуется лозунг предвыборной кампании политика — «Make America Great Again» («Сделаем Америку вновь великой» — Прим. Ред.). Также на гитарах изображены американский флаг и орлан, являющийся символом США.

«Скоро в продаже! Ограниченная серия гитар. Всего по 1300 экземпляров акустических гитар и электрогитар. Некоторые из них подписаны лично мной!» — заявил Трамп на странице в социальной сети Truth Social.

Стоимость гитары без автографа значится от одной тысячи долларов до 1,5 тысячи долларов — примерно 120 тысяч рублей. С подписью же инструмент обойдется в десять тысяч долларов — один миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маск вместе с Трампом проследили за запуском ракеты Starship.