Суд продлил арест еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 26 0

Они останутся под стражей до 28 февраля 2025 года.

Суд продлил арест еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Басманный суд Москвы продлил арест еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Как удалось установить следствию, Шахромджон Гадоев* и Мустаким Солиев* являются участниками группировки «Вилаят Хорасан»**. Их обвиняют по статьям об участии в деятельности террористической группировки, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенной организованной группой, а также теракте.

Арест Гадоева и Солиева продлен до 28 февраля 2025 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.

Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе».

* — признаны террористами и экстремистами по мнению Росинформинга.

** — организация, признанная террористической и запрещенной на территории РФ.

Тема:
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