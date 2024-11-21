Суд продлил арест еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Они останутся под стражей до 28 февраля 2025 года.
Фото: 5-tv.ru
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Басманный суд Москвы продлил арест еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Как удалось установить следствию, Шахромджон Гадоев* и Мустаким Солиев* являются участниками группировки «Вилаят Хорасан»**. Их обвиняют по статьям об участии в деятельности террористической группировки, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенной организованной группой, а также теракте.
Арест Гадоева и Солиева продлен до 28 февраля 2025 года.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.
Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».
Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе».
* — признаны террористами и экстремистами по мнению Росинформинга.
** — организация, признанная террористической и запрещенной на территории РФ.
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