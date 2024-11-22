Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Любавы

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю пятилетней Любавы из Нижневартовска.

У девочки ДЦП. Каждое движение ей дается с огромным трудом. Улучшить состояние ребенка может операция стоимостью один миллион 200 тысяч рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 3 миллиона 8 тысяч 756 рублей. Спасибо вам большое.