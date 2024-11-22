«Согласованные действия»: у Германии есть план на случай войны с Россией

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 63 0

Минобороны ФРГ подтвердило наличие плана на случай войны с Россией

МО ФРГ подтвердило наличие плана на случай военного конфликта с РФ

Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

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В секретном документе фигурирует военный контингент НАТО.

У Германии есть план на случай вооруженного конфликта с Россией. Информацию подтвердили в министерстве обороны ФРГ.

Речь идет о документе на тысячу страниц, о существовании которого заявило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По данным СМИ, в нем говорится о возможной войне с РФ и участии в ней стран НАТО. По словам представителя Минобороны ФРГ Митко Мюллера, этот план хорошо продуман, причем проработка велась несколько лет.

«Существует необходимость согласования действий. Для этого существует оперативный план, этот документ секретный, он не для публики», — сказал в ходе брифинга представитель военного ведомства ФРГ Митко Мюллер.

Согласно документу, территория Германии является «центральным узлом» для переброски сил НАТО к предполагаемому фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанный в РФ гражданин Германии Николай Гайдук фотографировался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.  В ходе допроса он признался, что в Германии на него вышел знакомый украинец и предложил ему устроить теракт в Калининграде.

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