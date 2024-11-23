Танцевала и упала замертво: скончалась дочь молдавского певца Игоря Кучука

Девушка пришла с друзьями в ночной клуб отметить день первокурсника и умерла прямо на танцполе.

Единственная дочь молдавского певца Игоря Кучука, 17-летняя Андреа Кучук, внезапно скончалась во время вечеринки после бала первокурсников. Об этом пишет KP.RU.

Уточняется, что трагедия произошла в Кишиневе в ночь на 16 ноября в одном из местных развлекательных клубов. Девушка пришла туда вместе с другими студентами музыкального колледжа, чтобы продолжить празднование бала первокурсников.

Дочери певца стало плохо прямо на танцполе. Она потеряла сознание и упала. Приехавшая бригада скорой помощи не смогла спасти девушку, она скончалась, не приходя в сознание.

Сам Кучук в этом время был на концерте. Позднее он написал в соцсети, что его дочь 45 минут пытались реанимировать с помощью кислорода, но безрезультатно.

Также певец был шокирован атмосферой в клубе, где проходила вечеринка. Кучук утверждает, что помещение не оборудовано вентиляцией, а внутри нечем дышать из-за дыма от кальянов и электронных сигарет.

Позднее стало известно, что причиной смерти Андреа Кучук стала остановка сердца. Родные сообщили, что у девушки был порок сердца, ранее она перенесла операцию, и в семье думали, что проблемы позади. Похороны 17-летней дочери певца прошли 18 ноября на Армянском кладбище в Кишиневе.

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