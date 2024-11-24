Путин подписал закон о порядке предоставления жилья контрактникам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Речь идет о тех, кто в определенный период одновременно служил и в иностранном государстве.

Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцами

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Президент России Владимир Путин утвердил порядок предоставления жилья военнослужащим по контракту, которые в определенный период службы были иностранными гражданами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, нуждающимися в жилье считаются те, кто проходил военную службу по контракту более 20 лет, а также в этот период был иностранными гражданами. Кроме того, на недвижимость по закону могут претендовать и бывшие иностранцы, завершившие службу по контракту из-за достижения предельного возраста пребывания в войсках.

При этом, если военный в некий период службы был также и военным иностранного государства, общая продолжительность военной службы будет засчитываться, как два дня службы за один. Помимо этого всех таких людей внесут в реестр участников накопительно-ипотечной системы, а также рассчитают им накопительные взносы за период военной службы по контракту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России увеличили период выплаты накопительной пенсии.

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