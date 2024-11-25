Собянин: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме «Наследие»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Для участников провели деловую, образовательную и экскурсионную программы, а также городской фестиваль и конкурс студенческих работ.

Собянин: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме «Наследие»

Фото: mos.ru

Более 20 тысяч человек приняли участие в седьмом молодежном форуме «Наследие». Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«С 2018 года Москва приглашает молодых специалистов из России и дружественных стран обменяться идеями и лучшими практиками в сфере сохранения исторических памятников и включения их в жизнь городов. Форум состоит из деловой, образовательной, экскурсионной программ, городского фестиваля и конкурса студенческих работ», — написал мэр Москвы.

В московской части конкурса приняли участие 300 студентов из 28 столичных вузов — будущие реставраторы, архитекторы, историки, социологи и урбанисты. В состязании они разрабатывали проекты реставрации и приспособления к жизни города Дворца культуры завода «Серп и молот» — знакового памятника конструктивизма в Таганском районе. Лучшей признали идею создания многофункционального комплекса со спортивным, клубным и концертным корпусами.

В региональном треке студенческого конкурса приняли участие 12 регионов. Победу одержала команда из Саратова. Она представила проект возрождения и включения в современную жизнь особняка начала XX века.

Все конкурсные работы имеют практическую ценность и могут быть реализованы.

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Собянин: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме «Наследие»

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