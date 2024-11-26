Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Они обслуживают более 440 тысяч человек.

Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Фото: mos.ru

В столице открыли после реконструкции 13 детских и взрослых поликлиник. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Обновленные поликлиники расположены в районах Солнцево, Крюково, Савелки, Войковский, Ломоносовский, Коньково, Ивановское, Кузьминки, Можайский, Северное Медведково, Выхино-Жулебино, Братеево и Отрадное. Они обслуживают более 440 тысяч человек.

«Теперь поликлиники работают по новому московскому стандарту. Современное оборудование расширило диагностические возможности. Головные здания дополнительно оснастили рентгеновским денситометром, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, аппаратами УЗИ экспертного класса, эндоскопическим оборудованием», — написал мэр Москвы.

Большое внимание специалисты уделили благоустройству территорий. Возле входов в детские поликлиники высадили ели, которые в новогодние праздники украсит иллюминация.

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