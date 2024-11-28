«Жизнь только начинается»: Алсу раскрыла, сменила ли фамилию в паспорте после развода

|
Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Певица Алсу: хочу иметь одну фамилию с детьми

«Жизнь только начинается»: Алсу раскрыла, сменила ли фамилию в паспорте после развода

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым пара рассталась.

Певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым не стала менять в документах фамилию. Об этом она рассказала в подкасте «Черное/Белое».

«Фамилия в паспорте у меня Абрамова, я не меняла. Хочу иметь одну с детьми», — сказала она.

Читайте также

«Все гештальты закрыты»: Алсу удивила подписчиков переменами во внешности

Вместе с тем Алсу подчеркнула, что 2024 год не сломал ее, а сделал еще сильнее. Звезда в какой-то момент смогла найти силы в себе, в любви к детям.

«После 40-ка жизнь только начинается», — подчеркнула певица.

Бизнесмен Ян Абрамов и Алсу были вместе 18 лет. За это время у пары родилось трое детей: 17-лентняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. Осенью 2024 года певица подала на развод с миллиардером. Она не назвала точную причину расставания, но любопытные поклонники выяснили, что все дело в измене.

Певица ярко отметила тот день, когда наконец решилась уйти от Абрамова. В соцсетях она неоднократно отмечала, что чувствует себя счастливее и увереннее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алсу отреагировала на шутку адвоката экс-супруга Яна Абрамова в свой адрес.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
108.01
2.95 113.09
2.60
Незабываемый круговорот чувств: любовный гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

11:53
Важное дополнение: Шойгу обозначил, на кого распространяется ядерных зонтик РФ
11:31
Уже 2 тысячи «квадратов»: в подмосковном Климовске горит производственное здание
11:23
«Жизнь только начинается»: Алсу раскрыла, сменила ли фамилию в паспорте после развода
11:00
В Донецке вынесли приговор наемнику ВСУ из Венесуэлы
10:26
Индивидуальные проекты: в больницах и санаториях Донбасса открываются детские комнаты
10:22
Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
Болгарин превратился в армянина: Филипп Киркоров раскрыл семейную тайну
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год