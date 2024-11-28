Изменения на горизонте: шестидневная рабочая неделя ждет россиян в декабре

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 29 0

Роструд: последняя рабочая неделя декабря 2024 года будет шестидневной

Длинная рабочая неделя в конце декабря для россиян

Фото: 5-tv.ru

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Выходной с субботы перенесут на понедельник 30 числа.

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Она начнется 23 числа, а завершится 28 декабря. Подобное решение было принято в связи с переносом выходного с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Такой график затронет только тех, кто работает на пятидневке.

Многие люди предпочитают не работать в ближайшие несколько дней к празднику. Им, напротив, хочется провести это время с семьей и близкими. Благодаря этому, россияне смогут комфортно завершить год и почувствовать атмосферу Нового года. По данным календаря Минтруда, новогодние каникулы составят 11 дней — с 29 декабря по 8 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что главная новогодняя ель России будет доставлена в Кремль в полночь 12 декабря. Дереву около 90 лет, и оно растет вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Спилена ель будет 9 декабря, а затем в течение нескольких дней главный символ Нового года 2025 будут упаковывать.

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