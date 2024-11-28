«Высадили в лесу»: пленный британский наемник рассказал, как попал в Курскую область

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 69 0

Пленный британский наемник Рис рассказал, как попал в Курскую область

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Российско-украинскую границу он пересек 15 ноября.

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что он был взят в плен при «первом же контакте». Видео с его допроса появилось с распоряжении 5-tv.ru.

По его словам, он был частью батальона вторжения. 15 ноября его бригада пересекла границу РФ в Курской области.

«Я не видел маршрута. Нас высадили в лесу над Плеханово. Нашей задачей было удержание трех позиций», — отметил он.

Отвечая на вопрос, что именно он делал в российском регионе с украинскими боевиками, пленный сказал, что основной идей было помешать российскому продвижения в саму деревню. Больше, по его словам, он ничего не знал. Более того, это якобы была первая военная операция, в которой он принимал участие.

«Меня взяли в плен при первом же контакте. И отправили сюда», — заключил Андерсон.

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу Андерсона. Взятого в плен наемника обвиняют в совершении тяжких преступлений в Курской области. Уголовное дело возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России.

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