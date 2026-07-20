Военкоров «Известий» наградили за работу в Курской области
Их материалы стали хроникой освобождения приграничного региона.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Курской области наградили репортеров, чьи материалы стали живой летописью освобождения приграничного региона.
Среди них — военкор «Известий» Александр Сафиулин. Он награжден медалью «За вклад в освобождение Курской области». Александр рассказывал нашим зрителям о том, как российские войска выбивали ВСУ из Суджи.
Отмечена и еще одна наша коллега — Татьяна Симоненкова, ее сюжеты из зоны боевых действий регулярно выходят в эфире Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РФ Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В указе говорится, что композитор и артист-вокалист, являющийся членом правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, удостоен награды за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Ранее музыкант уже был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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