«Колоссальная энергия»: Гарик Сукачёв готовится отметить юбилей концертами в Москве и Петербурге

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Гарик Сукачёв готовится отметить 65-летие концертами в Москве и Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Со сцены можно будет услышать все разнообразие музыкальных инструментов.

Легенда отечественной музыки Гарик Сукачёв готовится отметить 65-летие масштабными концертами в Москве и Петербурге. Сейчас знаменитый бригадир русского рока вместе с командой оттачивает последние аккорды программы «Король Проспекта».

Со сцены можно будет услышать все разнообразие музыкальных инструментов: укулеле, аккордеон, флейту, скрипки, цимбалы и, конечно, медные духовые. Накопленный за десятилетия репертуар Гарика Сукачёва позволяет ему собирать программы любых стилей.

«Музыка, пожалуй, основополагающая история. Потому что это же такая колоссальная энергия, а я ощущаю энергию, наверное, как все люди, кто занимается искусством, кто на божий свет родился человеком, который эти энергии ощущает, я вот один из них. Маленький это зал или это какой-то огромный зал, но это — необычайная энергия, вот это да», — сказал Сукачёв.

Получить невероятный заряд энергии столичные фанаты Гарика Сукачёва смогут уже сегодня вечером на площадке «Live Арена». А ровно через неделю праздничный концерт состоится на сцене спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

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