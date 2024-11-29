«Колоссальная энергия»: Гарик Сукачёв готовится отметить юбилей концертами в Москве и Петербурге
Гарик Сукачёв готовится отметить 65-летие концертами в Москве и Петербурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Со сцены можно будет услышать все разнообразие музыкальных инструментов.
Легенда отечественной музыки Гарик Сукачёв готовится отметить 65-летие масштабными концертами в Москве и Петербурге. Сейчас знаменитый бригадир русского рока вместе с командой оттачивает последние аккорды программы «Король Проспекта».
Со сцены можно будет услышать все разнообразие музыкальных инструментов: укулеле, аккордеон, флейту, скрипки, цимбалы и, конечно, медные духовые. Накопленный за десятилетия репертуар Гарика Сукачёва позволяет ему собирать программы любых стилей.
«Музыка, пожалуй, основополагающая история. Потому что это же такая колоссальная энергия, а я ощущаю энергию, наверное, как все люди, кто занимается искусством, кто на божий свет родился человеком, который эти энергии ощущает, я вот один из них. Маленький это зал или это какой-то огромный зал, но это — необычайная энергия, вот это да», — сказал Сукачёв.
Получить невероятный заряд энергии столичные фанаты Гарика Сукачёва смогут уже сегодня вечером на площадке «Live Арена». А ровно через неделю праздничный концерт состоится на сцене спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
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