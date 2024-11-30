Российский «Гиацинт-Б» уничтожил польскую САУ Krab в зоне СВО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Буксируемые пушки поражают позиции и технику ВСУ каждый день.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, которую западные союзники передали в пользование Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видео с работой российского оружия публикует Минобороны РФ.

«В основном подбиваем танки и артиллерийские орудия, были минометы. Орудие достаточно эффективно и на дальних, и на близких расстояниях, работает на расстоянии от восьми до 30 километров», — отметил командовавший операцией боец с позывным Док.

«Гиацинт-Б» бьет по местам дислокации украинских боевиков и их боевым оружиям каждый день. При этом ВС РФ часто меняют собственные позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Разведка может прислать координаты для следующего удара в самый неожиданный момент — как только будут обнаружены позиции противника. В среднем, российские военнослужащие тратят всего несколько минут для подготовки к атаке.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых расчет РСЗО «Ураган» поразил скопление украинских сил.

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Российский «Гиацинт-Б» уничтожил польскую САУ Krab в зоне СВО

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