«Ураганный» залп! Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 26 0

Опубликовано видео, как расчет РСЗО «Ураган» поразил скопление украинских сил

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы отмечают надежность и неприхотливость комплекса РСЗО «Ураган».

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Воздушная разведка обнаружила скопление техники противника и передала координаты артиллеристам. Расчеты подразделений артиллерии группировки войск «Восток» наносят огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Разведка целей противника, и корректировка огня осуществляется с помощью БПЛА «Орлан», оснащенных современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасной подсветкой.

После стрельбы расчеты приступают к смене позиций, делая противоогневой маневр, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника. По словам артиллеристов,  для них опасность представляют, в первую очередь, ударные дроны ВСУ, операторы которых ведут за нашими РСЗО настоящую охоту.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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