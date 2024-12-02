В Казани мошенники организовали сеть косметологических клиник

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Злоумышленники применяли психологический прием, который заставлял пациентов тратить деньги.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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В Казани полиция остановила работу сети частных клиник, докторов которой подозревают в крупном мошенничестве. Пациентов туда заманивали якобы бесплатными медосмотрами и процедурами. А уже на приеме посетителей пугали страшными, но липовыми диагнозами.

Психологический прием, как правило, работал без сбоев. Не на шутку перепуганные клиенты готовы были отдать любые деньги и даже оформить кредиты. У задержанных медиков обнаружили, в том числе инструкции, как именно им нужно вести беседу, чтобы непременно довести пациента до кассы.

По предварительным данным, в ловушку попались 50 человек, которые оставили в клинике в общей сложности 50 миллионов рублей. Сейчас все филиалы закрыты, а в отношении аферистов заведено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники обманули пенсионера на 24 миллиона рублей. Мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что с его счета были похищены 700 тысяч рублей. На том конце трубки сказали, что дело передано в правоохранительные органы и теперь пенсионеру нужно держать связь с сотрудниками банка. После этого звонка у мужчины началась, как ему сообщили, «секретная работа», после которой он и потерял нажитое состояние.

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