Девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 33 0

Трагедия, произошедшая 22 марта 2024 года, унесла жизни 145 человек.

Девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Девять фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

В опубликованном списке значатся Умеджон и Мустаким Солиевы*, Зубайдулло Исмоилов*, Хусейн Медов*, Батыр Кулаев*, Хусейн Хамидов*, Джабраил Аушев*, Хаваж-Багаудин Алиев*, Шахрамджон Гадоев*.

Трагедия в «Крокус Сити Холле»

В марте текущего года в «Крокус Сити Холле» произошел страшный теракт, оставивший глубокий след в памяти людей и шокировавший не только нашу страну, но и весь мир. Группа террористов, одетых в камуфляжную форму, ворвалась в здание во время проведения концерта рок-группы «Пикник». Они открыли стрельбу по находившемся в здании людям, и вскоре подожгли концертный зал.

В результате этого бесчеловечного акта погибли 145 человек, а 551 человек получил ранения различной степени тяжести. Спасательные службы работали в экстремальных условиях, чтобы эвакуировать пострадавших и обеспечить безопасность оставшихся в здании.

Этот трагический инцидент стал не только ударом для близких жертв, но и жестоким напоминанием о необходимости повышения мер безопасности на общественных мероприятиях. В памяти людей останется не только горечь утраты, но и героизм тех, кто пытался помочь в это ужасное время. Общество объединяется в скорби, выражая соболезнования семьям пострадавших и погибших, и надеется на справедливое решение суда.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест еще трем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холл».

* — включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

** — организация признана террористической и запрещена в России

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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