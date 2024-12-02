Девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов

Трагедия, произошедшая 22 марта 2024 года, унесла жизни 145 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Девять фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
В опубликованном списке значатся Умеджон и Мустаким Солиевы*, Зубайдулло Исмоилов*, Хусейн Медов*, Батыр Кулаев*, Хусейн Хамидов*, Джабраил Аушев*, Хаваж-Багаудин Алиев*, Шахрамджон Гадоев*.
Трагедия в «Крокус Сити Холле»
В марте текущего года в «Крокус Сити Холле» произошел страшный теракт, оставивший глубокий след в памяти людей и шокировавший не только нашу страну, но и весь мир. Группа террористов, одетых в камуфляжную форму, ворвалась в здание во время проведения концерта рок-группы «Пикник». Они открыли стрельбу по находившемся в здании людям, и вскоре подожгли концертный зал.
В результате этого бесчеловечного акта погибли 145 человек, а 551 человек получил ранения различной степени тяжести. Спасательные службы работали в экстремальных условиях, чтобы эвакуировать пострадавших и обеспечить безопасность оставшихся в здании.
Этот трагический инцидент стал не только ударом для близких жертв, но и жестоким напоминанием о необходимости повышения мер безопасности на общественных мероприятиях. В памяти людей останется не только горечь утраты, но и героизм тех, кто пытался помочь в это ужасное время. Общество объединяется в скорби, выражая соболезнования семьям пострадавших и погибших, и надеется на справедливое решение суда.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест еще трем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холл».
* — включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
** — организация признана террористической и запрещена в России
- 26 нояб
- Суд продлил арест еще трем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
- 22 нояб
- Раненая во время теракта в «Крокусе» беременная женщина родила здоровую девочку
- 21 нояб
- Суд продлил арест еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
- 20 нояб
- Суд продлил арест еще четверым обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
- 20 нояб
- Четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе» переквалифицировали обвинение
- 19 нояб
- Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
- 12 нояб
- «Употребляла»: родители глумившейся над терактом в «Крокусе» девушки стали фигурантами дела
- 11 нояб
- «Мне искренне жаль»: осквернившие память жертв «Крокуса» принесли извинения
- 10 нояб
- «Будем устраивать теракт»: СК устанавливает личности девушек, поглумившихся над трагедией в «Крокусе»
- 2 нояб
- Раскрыты личности продававших оружие для теракта в «Крокусе» баталхаджинцев*
93%
-0.56 112.80
-1.51
Нашли ошибку?