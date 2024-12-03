«Владимир Владимирович научит»: пациент Центра реабилитации пригласил Путина в Ухту

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 28 0

Путин побеседовал с мальчиком из Центра реабилитации инвалидов Швецовой

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Мальчик заявил, что хочет покататься с президентом на лыжах.

Президент России Владимир Путин посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, где заглянул в кабинет специально-психологической коррекции детей.

Там находился мальчик, который играл с воспитателем. Он крепко сжимал руку женщины в белом халате и, завидев президента, заявил, что всем нужно «держаться за ручки и доверять друг другу».

Российский лидер подошел к ребенку и тоже взял его за руку, попробовав поиграть вместе с ним.

© РИА Новости /Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Ребенок пригласил президента в Ухту, а Владимир Путин отметил, что обязательно приедет в гости, если у него будет время.

«Я его пригласил в Ухту к нам, потому что мы там живем. У нас уже снег там, можно кататься на лыжах, на санках», — рассказал Женя в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным.

Мальчик признался, что пока не умеет кататься на лыжах. Тогда воспитатель сказала, что его, наверное, «научит Владимир Владимирович», с чем мальчик с радостью согласился.

Центр был учрежден в 2004 году при содействии заместителя мэра в правительстве Москвы Людмилы Швецовой и с 2014 года носит ее имя. Он стал первым учреждением в городе, где были заложены основы комплексной реабилитации инвалидов, которая включает в себя медицинскую, психолого-педагогическую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил Центр реабилитации российских военнослужащих и пообщался с бойцами.

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