Задержаны четверо баталхаджинцев* по делу о теракте в «Крокусе»
У них нашли переписки со скрывающимися за границей лидерами объединения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Правоохранители задержали четверых баталхаджинцев*, которые могли помогать скрываться одному из пяти членов преступной группы, обеспечившей оружием боевиков для совершения теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В частности, задержаны Хусен Кулаев, Махмуд Картоев, Мансур Точиев и Магомед Санталиев. Они помогли скрыться от уголовного преследования Батыру Кулаеву**. Правоохранители провели обыски у фигурантов. У них были найдены оружие и боеприпасы. Также силовики нашли переписки со скрывающимися за границей лидерами объединения. Согласно этим диалогам, главари организации активно способствовали переправке за рубеж пособников теракта в «Крокусе».
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.
Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали попасть на Украину через Белгородскую область, где для них заранее подготовили «окно».
Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов.
* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России
** — внесен в список террористов и экстремистов.
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