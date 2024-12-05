Путин вручил премию «Волонтер года» жительнице Курской области

Мария Карпенко вместе со своей командой доставили 15 тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» руководителю движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко из города Курчатов Курской области. Награждение состоялось в Москве в ходе Международного форума гражданского участия «Мы вместе».
Известно, что ее фонд под названием «Вторая жиZнь» включает в себя около десяти тысяч волонтеров. Мария была одной из тех, кто помогал эвакуировать местных жителей из Суджанского района, который был атакован ВСУ. Всего с ее помощью было вывезено 120 человек.
Кроме того, Мария вместе со своей командой изготовили более тысячи квадратных метров маскировочных сетей. Также было доставлено в зону СВО около 15 тонн гуманитарных грузов.
Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Путина о том, что происходящее на СВО определит развитие России на десятилетия. Президент напомнил, что наши специалисты создают новые дроны непосредственно на полях боевых действий и сразу применяют их.
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