Сон и кодификатор: что поможет сдать ЕГЭ на высокий балл

Педагог Подсухина рассказала, как сдать ЕГЭ на высокий балл
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Эксперт советует сосредоточиться на своих особенностях.
В беседе с «Известиями» педагог Виктория Подсухина поделилась своими рекомендациями по эффективной подготовке к ЕГЭ для получения высоких баллов — 80 и выше. Она акцентировала внимание на важности освоения формата государственного экзамена с самого начала подготовки.
«Первым делом стоит ознакомиться с критериями оценивания и структурой экзамена, а также с особенностями каждого задания. Вся необходимая информация доступна на сайте ФИПИ в двух основных документах: спецификациях и кодификаторах», — подчеркнула Подсухина.
Особое внимание следует уделить кодификатору, который содержит все возможные темы и типы заданий. Анализируя этот документ, школьник сможет разработать персонализированный план подготовки.
«Рекомендуется выделить конкретные часы для изучения каждого предмета в течение недели, не забывая при этом о важности отдыха и повторения изученного материала», — добавила эксперт.
Кроме того, важно тщательно выбирать ресурсы для подготовки, так как многие из них могут содержать устаревшую или неполную информацию. Педагог также советует регулярно отслеживать свой прогресс и своевременно ликвидировать пробелы в знаниях. Не стоит пытаться запомнить всю информацию в последний момент — такая практика лишь увеличивает стресс и может негативно сказаться на итоговом результате.
Эксперт советует в преддверии экзамена повторить основные темы, хорошенько отдохнуть и позавтракать, а также убедиться в наличии всех необходимых принадлежностей, таких как ручки и документы, чтобы создать атмосферу спокойствия.
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