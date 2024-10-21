Шестой дополнительный: в систему ЕГЭ планируют ввести экзамен по арабскому языку

Министр Кравцов: в систему ЕГЭ планируется добавить экзамен по арабскому языку
Фото, видео: www.globallookpress.com/Pascal Deloche/GODONG; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Изменений стоит ждать через два года.
Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что через два года в единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируется ввести шестой иностранный язык в качестве предмета по выбору — им станет арабский. Об этом министр заявил на встрече президента России Владимира Путина с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, которая состоялась в подмосковной гимназии имени Евгения Максимовича Примакова.
«Мы планируем через два года в единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — объявил Кравцов во время презентации перспектив развития сотрудничества России и ОАЭ в сфере образования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам президента Путина, взаимодействие РФ и ОАЭ важно для вопросов глобального характера. Кроме того, в 2023 году товарооборот России и Арабских Эмиратов побил очередной рекорд, преодолев планку в триллион рублей. Причем, здесь речь не только о нефти и газе, но и о промышленности и высоких технологиях.
- 17 окт
- ЕГЭ по профилю будущих педагогов может быть введен уже в 2026 году
- 5 июл
- Это страшное слово из трех букв: депутаты обсудили возможность отмены ЕГЭ
- 4 июл
- Второй шанс: российские выпускники впервые будут пересдавать ЕГЭ
- 2 июл
- Уже в следующем году? Когда в России могут отменить ЕГЭ
- 30 июн
- Воспитанные инженеры: число набравших 100 баллов на ЕГЭ по математике выросло
- 22 июн
- «Все отлично!» — восьмилетняя сестра самой юной студентки МГУ пошла по ее стопам
- 13 июн
- Успеть все: как совмещать работу и учебу в вузе
- 10 июн
- К новым правилам ЕГЭ: списывающие школьники не смогут пересдать экзамен
- 7 июн
- «С психикой играть не стоит»: как проверки на ЕГЭ влияют на подростков
- 6 июн
- В Госдуме предложили заменить ЕГЭ на итоговую аттестацию
Читайте также
66%
-0.33 104.40
-0.46
Нашли ошибку?