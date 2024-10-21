Шестой дополнительный: в систему ЕГЭ планируют ввести экзамен по арабскому языку

Изменений стоит ждать через два года.

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что через два года в единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируется ввести шестой иностранный язык в качестве предмета по выбору — им станет арабский. Об этом министр заявил на встрече президента России Владимира Путина с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, которая состоялась в подмосковной гимназии имени Евгения Максимовича Примакова.

«Мы планируем через два года в единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — объявил Кравцов во время презентации перспектив развития сотрудничества России и ОАЭ в сфере образования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам президента Путина, взаимодействие РФ и ОАЭ важно для вопросов глобального характера. Кроме того, в 2023 году товарооборот России и Арабских Эмиратов побил очередной рекорд, преодолев планку в триллион рублей. Причем, здесь речь не только о нефти и газе, но и о промышленности и высоких технологиях.