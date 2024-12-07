Звезда «Универа» Гаврилов готовится стать многодетным отцом: «Символично, что именно в Год семьи»

Актер и его супруга Катерина Кейру со дня на день станут родителями еще одного чудесного малыша. Кого они с нетерпением ждут — мальчика или девочку?

Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов и российская баскетболистка Катерина Кейру уже вовсю готовятся к появлению малыша. Супруга актера уже со дня на день во второй раз станет матерью. От брака с футболистом Иваном Новосельцевым у нее уже подрастает сын Теодор.

А вот для Гаврилова будущий ребенок станет третьим. От первых двух браков с Мариной Мельниковой и Мари Кирти у него есть по сыну. Сам артист считает себя уже без пяти минут отцом четверых ребятишек, поскольку принимает активное участие в воспитании Теодора. В свете ожидания счастливого события 5-tv.ru пообщался со звездной парой и узнал, как они готовятся к рождению ребенка.

— Как проходит подготовка к появлению малыша?

Алексей Гаврилов: «Мы все в ожидании. Катя после всех презентаций начала перебирать дом. Говорит, пока не закончит, рожать не пойдет».

Катерина Кейру: «Основное мы уже купили. Главное, сумки в роддом собраны. Хотя в этот раз процесс (подготовки. — Прим. ред.) мне дался сложней. Я все никак не могла себя настроить, чтобы купить все необходимое. А что касаемо вещей, то самое сложное — угадать размер. Теодор родился высоким и крупным. Сейчас тоже думаем, что маленьким ребеночек не будет».

— Катерина, на светских мероприятиях вас можно было встретить даже на последних месяцах беременности. Обычно женщины боятся подолгу гулять на поздних сроках. А вы как решились?

Катерина Кейру: «Если чувствуешь себя хорошо, то почему не продолжать жить полной жизнью без особых ограничений? Я просто смотрю по своему самочувствию».

Алексей Гаврилов: «А я при возможности нахожусь рядом, чтобы мне и Катерине было спокойнее».

— А кого вы ждете, мальчика или девочку? Имя уже придумали?

Личный архив Катерины Кейру и Алексея Гаврилова

Алексей Гаврилов: «С этим ребенком у нас совпали ощущения. Нам не хотелось делать праздники на показ, раскрывать личные, семейные моменты. Мы решили, что хотим проживать это все в узком семейном кругу, а что-то оставили только для нас двоих. Если почувствуем, что пришел другой этап, то также будем идти от внутренних ощущений».

— Катерина поставила вам условие — присутствие на родах. Долго пришлось уговаривать?

Алексей Гаврилов: «У меня уже был опыт присутствия на родах у своего первенца Соломона, тогда это была очень стрессовая ситуация. Когда Катерина попросила, чтобы я был на родах с ней, и что для нее это очень важно, я сначала долго думал, взвешивал плюсы и минусы, но, понимая, что это важно для нас обоих, дал свое согласие.

Мы будем окружены лучшими специалистами, все будет проходить в роддоме, но в атмосфере домашних родов. Сейчас, слава богу, есть подобные услуги в роддомах. В таких палатах создана уютная, комфортная атмосфера: есть джакузи, удобная кровать. При этом все оснащено современными медицинскими средствами».

— Катерина, а почему для вас так важно присутствие мужа на родах?

Катерина Кейру: «Мне показалось, что это очень важно для всех, для семьи, чтобы мы вместе встретили ребенка. Мне кажется, это незабываемый момент. Мужчина не может прожить ощущение материнства, но может пройти путь поддержки своей любимой женщины».

— Отличается ли ваша вторая беременность от первой?

Личный архив Катерины Кейру и Алексея Гаврилова

Катерина Кейру: «(Вторая. — Прим. ред.) беременность сильно отличается. Со вторым у тебя гораздо больше хлопот. Ты уже не можешь быть сфокусирована только на себе. Кружки, занятия ребенка, постоянное внимание ему (нужно уделять. — Прим. ред.), очень важно продолжать комфортный и привычный ритм (первого. — Прим. ред.) ребенка, чтобы он не чувствовал себя обделенным.

Я и так скоро много времени буду уделять малышу, это, как ни крути, стресс для ребенка (постарше. — Прим. ред.). Даже несмотря на то, что Теодор его сильно ждет. Он пока плохо понимает, что это большая ответственность. Ну и, конечно, много разных проектов. Один только запуск собственного бренда одежды чего стоит. Это занимает много сил, энергии и времени. Я на 38-й неделе сделала презентацию бренда. Многие на этом сроке стараются даже поменьше выходить на улицу».

Алексей Гаврилов: «Символично, что именно в Год семьи, объявленный в России, я стану многодетным отцом. У меня будет четвертый ребенок, мне это нравится. Я знаю, предчувствую, что у меня будет пять-шесть детей, а уже через 10-12 лет, когда мне будет чуть-чуть за 50 лет, они уже будут подростками, и я смогу им помогать готовиться к взрослой жизни, помогать в выборе их профессии. Честно, в 20-25 лет я хотел быть холостяком, быть свободным всю жизнь, но сейчас я очень счастлив, что у меня уже трое сыновей, которые знают, что их папа обо всех хорошо заботится».

— Как рассказали Теодору о скором появлении еще одного ребенка в семье? Как он это воспринял?

Личный архив Катерины Кейру и Алексея Гаврилова

Алексей Гаврилов: «Теодора мы готовили сразу после того, как стало известно, что в нашей семье появится ребенок. Мы говорим, что теперь он старший, что он должен нам помогать, быть более самостоятельным и взрослым, что скоро понадобится его помощь в домашних делах.

Тео, конечно, тоже волнуется, ведь пока у него был опыт, где он младший, а Соло старший. Внутренне он очень гордится, но часто перед сном, укладывая его спать, я с ним обсуждаю разные вопросы. Ему все интересно и любопытно, что связано с будущим пополнением в нашей семье».

— 2024-й — Год семьи. Вы в противовес всем остальным звездам не только поженились, но и у вас скоро появится малыш. Что бы вы пожелали российским семьям в уходящем году?

Алексей Гаврилов: «Да, действительно, в этом году было много звездных разводов и шумных свадеб, наш союз многих удивил, а мы счастливы вместе. Я желаю, чтобы во все семьи нашей страны прилетел голубь мира, и в 2025 году воцарил мир во всем мире, восторжествовала гармония дипломатии. Желаю, чтобы люди почувствовали спокойствие и рождалось много детей».

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