Военная хитрость: как ВС РФ разгромили иностранных наемников в курском приграничье

Стали известны подробности освобождения российскими военными одного из населенных пунктов в курском приграничье. Украинские боевики обустроили там мощный укрепрайон, брать который пришлось хитростью.

Самое интересное, что защищали его иностранные наемники, они буквально опешили от молниеносности штурма наших бойцов. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев собрал эксклюзивные кадры.

На эксклюзивных кадрах — последние минуты жизни иностранных наемников, которые должны были оборонять подступы к приграничному поселку в Суджанском районе. Но «солдаты удачи» явно оказались не готовы к бою. Видно, что нервничают и начинают паниковать.

Исход молниеносного штурма 810-й бригады морской пехоты известен. Грузинский наемник ждал русских и дождался.

Уничтожены были почти все наемники. Повезло только одному. На кадрах телефон и фотография с семьей того самого британского подданного Джеймса Андерсона, который сдался в плен в первом же бою, даже не успев пострелять.

Боевики были вооружены натовских оружием — французский гранатомет, рядом немецкий. Причем это лишь малая часть трофеев. Атака российских морпехов была настолько стремительной, что боевики не успели ими воспользоваться. Ни один гранатомет не был отстрелян.

Опорник, где находились наемники, носил название «Ривер» и был мощным укрепрайоном ВСУ на пути к поселку. Операция по освобождению населенного пункта была разыграна как по нотам. Морпехи брали квартал за кварталом, постепенно зачищая каждый дом.

«Сайгон» — автор операции по уничтожению позиции «Ривер». Задача была крайне сложной, поэтому позиции ВСУ пришлось брать хитростью.

«Нам нужно было отвлечь внимание противника. На трех багги отправил десант. Они пошли в лобовую атаку, а остальные три группы, которые я накопил в непосредственной близости, начали маневром заходить в тыл противника», — рассказал военный с позывным «Сайгон».

Штурмовикам нужно было пройти у боевиков ВСУ под носом и форсировать реку Псел. Морпехи 810-й бригады выдвинулись на штурм и прошли 15 километров в полной боевой выкладке — с боеприпасами, снаряжением и оружием. И потом сходу ударили по противнику, который даже не подозревал об атаке.

К плацдарму ведет командир штурмового отряда «Бах». Именно его бойцы нанесли главный удар.

«Когда мы начали работать, когда этот Джеймс в плен сдался, он также потом сказал: «Вы как-то резко. Мы даже не ожидали», — рассказал российский военный с позывным «Бах».

Мы прошли почти до конца и уже начал показываться берег реки, как вдруг появился вражеский беспилотник. Тут же замираем на месте. Бежать уже бесполезно Дрон кружит прямо над нами, выбирая маршрут, но все же пробиться через лес ему не удалось.

Просто крупно повезло. Прямо над головой висел FPV, не исключено, что заходила на нас, но зацепился за ветку и подорвался.

Бах предлагает дальше не рисковать и разворачиваться. Следом может прилететь еще один дрон. Боевики специально отправляют в этот район целый рой, чтобы хоть как-то замедлить продвижение наших войск, но уже бесполезно — граница в паре километров.