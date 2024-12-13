В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 23 0

Уже сегодня был реализован вопрос жителя ЛНР, который долго ждал операции на коленном суставе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

В колл-центре «Народного фронта» досрочно решают вопросы граждан, которые поступают на прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом глава регионального отделения «Народного фронта» Республики Крым Алла Вертинская рассказала корреспонденту «Известий».

По ее словам, сотрудники регионального штаба рассматривают не только те вопросы, которые поступают от крымчан, но и заявки изо всех уголков России. Поступающие вопросы объединяют по тематике, отбирая не передний план наиболее острые и важные.

«Более того, если мы видим, что вопросы можно решить уже сегодня, то тогда мы не оттягиваем их, не ждем прямой линии. Мы уже отправляем их в наши региональные отделения для того, чтобы как можно быстрее помочь заявителю. Есть уже и решенные вопросы», — уточнила Вертинская.

К примеру, жителю ЛНР требовалась операция по замене коленного состава. Россиянин долго не мог получить услугу, но проблема была решена уже сегодня благодаря работе колл-центра.

Прямая линия Владимира Путина состоится 19 декабря и будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным». Программа выйдет в эфире в полдень по московскому времени. Колл-центр, который собирает обращения к президенту от граждан, начал свою работу в ночь с 7 по 8 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Народный фронт начал помогать обратившимся на Прямую линию россиянам.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
13 дек
Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина
12 дек
Медицина, жилье, образование: с чем обращаются в колл-центр прямой линии Путина
10 дек
В колл-центре прямой линии Путина начали применять ИИ для обработки обращений
10 дек
«Установление социальной справедливости»: как работает колл-центр прямой линии Путина
13 нояб
В Кремле анонсировали прямую линию и большую пресс-конференцию Путина
16 дек
Москва смеется: западные СМИ оценили слова Путина о конце халявы для Зеленского
15 дек
«Остался удовлетворен»: Песков о впечатлениях Путина от прямой линии
14 дек
Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
14 дек
«Стреляют себе в ногу»: Путин о последствиях сокращения расчетов в иностранных валютах
14 дек
«От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год
-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
103.95
0.68 110.48
1.92
Время исполнения желаний: ведический гороскоп для Девы на новый 2025 год

Последние новости

19:28
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
19:12
В США спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
19:01
В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан
18:59
Гроссмейстер из Индии стал самым молодым чемпионом мира по шахматам
18:50
Суд арестовал главу Минздрава Владимирской области Янина за присвоение средств
18:46
В России детям с ожирением могут разрешить операции на желудке

Сейчас читают

«Было +35, лето, московский двор»: Андрей Рожков про съемки фильма «Елки 11»
«Наелся» в детстве»: Дима Билан о желании завести домашнее хозяйство
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год