В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан
Уже сегодня был реализован вопрос жителя ЛНР, который долго ждал операции на коленном суставе.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В колл-центре «Народного фронта» досрочно решают вопросы граждан, которые поступают на прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом глава регионального отделения «Народного фронта» Республики Крым Алла Вертинская рассказала корреспонденту «Известий».
По ее словам, сотрудники регионального штаба рассматривают не только те вопросы, которые поступают от крымчан, но и заявки изо всех уголков России. Поступающие вопросы объединяют по тематике, отбирая не передний план наиболее острые и важные.
«Более того, если мы видим, что вопросы можно решить уже сегодня, то тогда мы не оттягиваем их, не ждем прямой линии. Мы уже отправляем их в наши региональные отделения для того, чтобы как можно быстрее помочь заявителю. Есть уже и решенные вопросы», — уточнила Вертинская.
К примеру, жителю ЛНР требовалась операция по замене коленного состава. Россиянин долго не мог получить услугу, но проблема была решена уже сегодня благодаря работе колл-центра.
Прямая линия Владимира Путина состоится 19 декабря и будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным». Программа выйдет в эфире в полдень по московскому времени. Колл-центр, который собирает обращения к президенту от граждан, начал свою работу в ночь с 7 по 8 декабря.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Народный фронт начал помогать обратившимся на Прямую линию россиянам.
- 13 дек
- Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина
- 12 дек
- Медицина, жилье, образование: с чем обращаются в колл-центр прямой линии Путина
- 10 дек
- В колл-центре прямой линии Путина начали применять ИИ для обработки обращений
- 10 дек
- «Установление социальной справедливости»: как работает колл-центр прямой линии Путина
- 13 нояб
- В Кремле анонсировали прямую линию и большую пресс-конференцию Путина
- 16 дек
- Москва смеется: западные СМИ оценили слова Путина о конце халявы для Зеленского
- 15 дек
- «Остался удовлетворен»: Песков о впечатлениях Путина от прямой линии
- 14 дек
- Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
- 14 дек
- «Стреляют себе в ногу»: Путин о последствиях сокращения расчетов в иностранных валютах
- 14 дек
- «От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год
Читайте также
73%
0.68 110.48
1.92
Нашли ошибку?