Сергей Собянин принял участие в съезде «Единой России»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 44 0

Собянин: Москва делает все возможное для победы в СВО

Сергей Собянин принял участие в съезде «Единой России»

Фото: mos.ru

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Мэр оценил вклад Москвы в побуду в СВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании XXII съезда партии «Единая Россия». Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Президент расставил ключевые акценты на ближайшие годы. Сейчас внимание сосредоточено на достижении целей специальной военной операции (СВО), поддержке участников военной операции и их семей. Москва делает все возможное для нашей победы», — написал Собянин.

Он уточнил, как столица помогает — вернувшимся с фронта помогают адаптироваться, восстановиться, а затем найти работу или новое призвание. Москва также поддерживает программу «Время героев».

Также москвичи регулярно помогают людям на фронте и жителям приграничья — в городе работают пункты сбора гуманитарной помощи, напомнил Собянин.

Мэр отметил, что в то же время Россия продолжает развивать экономику и социальную сферу.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Собянин назвал метро Москвы знаковой культурной площадкой.

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