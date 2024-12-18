Песков: Путин всегда ответственно готовится к «Прямой линии»

Президент предварительно изучает вопросы от граждан.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин всегда ответственно готовится к «Прямой линии». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеокой.
«Президент еще раз повторяю очень ответственно готовится каждый раз и обновляет всю базу знаний по всем отраслям нашей экономики», — отметил Песков.
Песков отметил, что вопросы, приходящие от граждан, изначально формируются в виде распечатанных листов, которые передаются в руки главы государства. Каждое обращение представляет собой отдельное вложение, что позволяет президенту сосредоточиться на каждой теме. Президент внимательно просматривает поступившие вопросы, анализируя их содержание и приоритеты. Такой подход помогает ему иметь представление о насущных проблемах и потребностях людей, а также реагировать на них более эффективно.
Пресс-секретарь президента предварительно осматривает зал, в котором будет проходить конференция с целью проверки доступности обзора журналистов с места президента и его личного.
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени в формате большой пресс-конференции. В мероприятии примут участие сотрудники западных СМИ и аккредитованные иностранные журналисты.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский признал невозможность возвращения Донбасса и Крыма.
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