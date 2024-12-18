Выросло число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

Трое в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 14 человек. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пострадали 14 человек, из них трое — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось об 11 пострадавших в аварии с поездами.

В ведомстве отметили, что на месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий.

Поезда столкнулись в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая в Кандалакшском районе. Движение на этом участке приостановлено. На месте работают все экстренные службы, в том числе медики скорой и спасатели. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первая жертва появилась после аварии двух поездов под Мурманском.