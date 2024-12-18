Выросло число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском
Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 14
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Трое в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 14 человек. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Пострадали 14 человек, из них трое — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
До этого сообщалось об 11 пострадавших в аварии с поездами.
В ведомстве отметили, что на месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий.
Поезда столкнулись в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая в Кандалакшском районе. Движение на этом участке приостановлено. На месте работают все экстренные службы, в том числе медики скорой и спасатели. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первая жертва появилась после аварии двух поездов под Мурманском.
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