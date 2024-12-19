Путин рассказал анекдот о мальчике и слове из трех букв
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
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Президент России с юмором прокомментировал мрачные прогнозы ученых.
Президент России Владимир Путин заявил, что в первую очередь надо думать о доме, и вспомнил анекдот о слове из трех букв.
«Маленький мальчик кроссворд разгадывает и говорит: „Слово назовите из трех букв“. Мама ему „бум“ ложкой по лбу. Он говорит: „За что? Это же дом“. Папаша берет, по лбу жене „бум“. О доме надо думать!» — рассказал Путин.
Таким образом российский лидер ответил на вопрос о прогнозах ученых, предрекающих скорую гибель десятка стран из-за природных катаклизмов. Так, исследователи считают, что совсем скоро под воду могут уйти США, Япония и Европа. Вопрос был задан в рамках «Итогов 2024 года».
Президент России Владимир Путин подводит «Итоги 2024 года». Мероприятие совмещает в себе пресс-конференцию и прямую линию. На пресс-конференции присутствуют представители российских СМИ и зарубежные журналисты, в том числе из недружественных стран.
Смотрите трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.
Ранее рассказывал о том, что Путин на прямой линии развернул знамя морпехов Тихоокеанского флота.
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