Путин на прямой линии развернул знамя морпехов Тихоокеанского флота

Президент России Владимир Путин развернул знамя морской пехоты во время «Итогов года». Стяг российскому лидеру подарили бойцы 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Президент поблагодарил военных за такой подарок и подчеркнул мужество и героизм российских бойцов, которые прямо сейчас стоят на страже интересов своего Отечества.

«Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

Владимир Путин подводит «Итоги 2024 года». Прямую трансляцию мероприятия ведет 5-tv.ru.

В этом году в «Итоги года» входят пресс-конференция главы государства, на которых вопросы ему задают российские и зарубежные журналисты, а также прямая линия. Россияне направили порядка двух миллионов обращений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин ответил на вопрос о сроках победы в СВО.