«Как черт из табакерки»: Россия может дать Зеленскому политическое убежище

Путин: Россия может дать Зеленскому политическое убежище
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru
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Какова вероятность, что глава киевского режима окажется в РФ?
Россия может дать политическое убежище президенту* Украины Владимиру Зеленскому. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года».
«Если он вдруг неожиданно появится как черт из табакерки… в России никому не отказывают», — сказал Путин.
При этом российский лидер отметил, что глава киевского режима вряд ли попросит убежище именно в РФ, так как его давно ждут западные хозяева. Вероятно, он уже может знать, в какую именно страну придется спешно уезжать.
Президент России Владимир Путин подвел «Итоги 2024 года». Мероприятие совмещает в себе пресс-конференцию и прямую линию. На пресс-конференции присутствуют представители российских СМИ и зарубежные журналисты, в том числе из недружественных стран.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Зеленского нельзя считать легитимным президентом.
* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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