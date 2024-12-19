«Как черт из табакерки»: Россия может дать Зеленскому политическое убежище

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Путин: Россия может дать Зеленскому политическое убежище

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Какова вероятность, что глава киевского режима окажется в РФ?

Россия может дать политическое убежище президенту* Украины Владимиру Зеленскому. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года».

«Если он вдруг неожиданно появится как черт из табакерки… в России никому не отказывают», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что глава киевского режима вряд ли попросит убежище именно в РФ, так как его давно ждут западные хозяева. Вероятно, он уже может знать, в какую именно страну придется спешно уезжать.

Президент России Владимир Путин подвел «Итоги 2024 года». Мероприятие совмещает в себе пресс-конференцию и прямую линию. На пресс-конференции присутствуют представители российских СМИ и зарубежные журналисты, в том числе из недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Зеленского нельзя считать легитимным президентом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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