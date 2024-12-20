На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Антона

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». В нашей с вами помощи сейчас очень нуждается двухлетний Антон из Челябинска. Его сердце работает только наполовину. Из-за этого ребенок задыхается. Мальчику требуется очередная сложная операция стоимостью 2,5 миллиона рублей. У многодетной семьи таких денег нет.

Помочь собрать необходимую сумму можете вы, зрители «Пятого канала». Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или наведите смартфон на QR-код на экране.

«Называется синдром гипоплазии левых отделов сердца, но если простыми словами сказать, то у ребенка работает только половина сердца, вторая не участвует в кровообращении, она не развита», — рассказывает Анастасия Ридель, мама Антона.

Чтобы спасти малыша на пятый день после рождения ему сделали операцию на открытом сердце. Началась борьба за жизнь Антона. Уже спустя полгода пришлось оперировать второй раз.

Врачам тогда удалось спасти мальчика. Родители оберегают его как могут и следуют всем инструкциям кардиологов. Каждый день расписан по минутам — семь раз прием лекарств, измерение сатурации.

Антон — четвертый ребенок в семье. Справляться с болезнью помимо родителей ему помогают брат и сестры. По вечерам все вместе они читают сказки. Но еще больше Антону нравится рисовать.

Мама не спускает глаз с ребенка ни на секунду. Антону нельзя много прыгать, бегать и веселиться как другим детям. Сердце может не выдержать нагрузки.

Чтобы сердце мальчика продолжало биться, нужно сделать еще одну операцию — как можно скорее.

«Такие пороки сердца оперируются в три этапа, в зависимости от возраста и от состояния ребенка. Антон очень успешно пережил первые два этапа. И сейчас подошло время к тому, чтобы иметь операцию, которая была бы завершающим этапом и позволила бы Антону жить дольше», — пояснила главный врач Детского медицинского центра, кандидат медицинских наук Надежда Раппопорт.

Помочь Антону согласились в одной из зарубежных клиник. Специалисты с большим опытом лечения таких пациентов сначала проведут необходимые обследования, а потом прооперируют мальчика.

«Есть шанс на то что Антону восстановят анатомию сердца, то есть сердце будет правильным четырехкамерным», — рассказала мама Антона.

Зарубежный кардиохирург ознакомился с выписками Антона и вынес вердикт — очередную операцию необходимо провести до трех лет. Семья собирала средства на нее везде, где только могла, но всей суммы так и не удалось собрать. Не хватает еще 2 500 000 рублей. А время так неумолимо приближается к критичной отметке. Но пока оно есть, все возможно. Мы с вами, все вместе, можем помочь мальчику и подарить ему долгую и счастливую жизнь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Антону, обратившись напрямую в благотворительный фонд.