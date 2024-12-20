«Мы беременные»: Айза нашла объяснение набранным килограммам

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Блогер Айза и ее бойфренд набрали лишние килограммы

Айза со своим возлюбленным набрала вес

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Блогер поспешила поделиться с поклонниками своей радостью.

Блогер Айза-Лилула Ай набирает лишние килограммы в отношениях со Степаном Кузьменко, потому что счастлива со своим возлюбленным. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Рассказ о своей необычной проблеме телеведущая начала неожиданно, отчего подписчики на некоторое время впали в ступор

«Мы беременные», — заявил Айза.

Правда, потом все же объяснила, что речь не о счастливом событии и скором пополнении. Таким образом блогер пожаловалась на лишний вес, который «атаковал» их с Кузьменко.

«Только сегодня выясняли со Степаном, почему он набрал за неделю три килограмма, а я полтора. При этом на постоянном спорте, на жестком графике питания», — сообщила Ай.

Она призналась, что успела обвинить во всем Кузьменко. Ведь это он настаивал на подъемах в шесть утра и призывал вести здоровей образ жизни. Но меры по сохранению фигуры все равно не сработали.

Однако позже Айза выяснила, что ЗОЖ бессилен против эмоций и чувств. Она поделилась исследованием, которое утверждает, что люди в счастливых отношениях начинают набирать вес.

«А оказалось, что мы просто счастливы», — заявила знаменитость.

Ранее 5tv.ru писал о том, что блогер Айза призналась, что не спит с молодым возлюбленным.

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