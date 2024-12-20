В Екатеринбурге 11 детей отравились едой в больничной столовой

В столовой детской городской больницы № 11 города Екатеринбург отравились 11 пациентов. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, признаки отравления наблюдаются у детей в возрасте от десяти до 15 лет. Симптомы начались сразу после ужина.

«По предварительной информации, накануне, 19 декабря, после вечернего приема пищи у 11 пациентов-детей в возрасте от десяти до 15 лет выявлены признаки отравления: рвота, диарея», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. В больнице проводятся дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Правоохранительные органы инициировали проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате массового отравления пять человек умерли в социальном центре на Алтае. Еще около 15 человек находились в тяжелом состоянии.

В учреждении, где произошла трагедия, жили маломобильные, пожилые и престарелые граждане, нуждающимися в заботе и поддержке. Центр принимал людей, оставшихся без попечения родственников, а также лиц без определенного места жительства.