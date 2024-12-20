ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Украинские националисты выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения», — указал он.

На месте ЧП работают экстренные службы.

«Необходимая помощь семьям пострадавших будет оказана. Никто не останется один на один со своей бедой», — добавил Хинштейн.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудникам МЧС в Курской области передали средства РЭБ и машины.