«Предотвратить любые жертвы»: в ООН прокомментировали ракетный удар ВСУ по Рыльску

В результате варварской атаки украинских боевиков на гражданские объекты погибли шесть мирных жителей города.

В ООН после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области и гибели там шести человек призвали стороны к соблюдению гуманитарного права.

«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявил в комментарии 5-tv.ru заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн до этого сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще десять мирных жителей, один из которых — 13-летний подросток, получили ранения и были госпитализированы в Центральную районную больницу.

Сам город в результате атаки украинских боевиков понес значительный ущерб. В Рыльске повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы компаний СДЭК и Ozon, здание ЗАГС. Также разбиты окна в трех многоквартирных домах, повреждены несколько частных домов и около 15 автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску в Курской области.