«Предотвратить любые жертвы»: в ООН прокомментировали ракетный удар ВСУ по Рыльску
В ООН прокомментировали ракетный удар ВСУ по Рыльску
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате варварской атаки украинских боевиков на гражданские объекты погибли шесть мирных жителей города.
В ООН после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области и гибели там шести человек призвали стороны к соблюдению гуманитарного права.
«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявил в комментарии 5-tv.ru заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн до этого сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще десять мирных жителей, один из которых — 13-летний подросток, получили ранения и были госпитализированы в Центральную районную больницу.
Сам город в результате атаки украинских боевиков понес значительный ущерб. В Рыльске повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы компаний СДЭК и Ozon, здание ЗАГС. Также разбиты окна в трех многоквартирных домах, повреждены несколько частных домов и около 15 автомобилей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску в Курской области.
- 20 дек
- «ATACMS или HIMARS»: появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Рыльску
- 20 дек
- Хинштейн сообщил о шести погибших в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску
- 20 дек
- ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
- 20 дек
- СК РФ возбудил уголовное дело в отношении наемницы ВСУ из Дании
- 19 дек
- «Сомнений нет»: Путин ответил, когда ВСУ выбьют из Курской области
- 19 дек
- «Пересчитаем задним числом»: бойцы из Курской области получат статус участника СВО
- 17 дек
- Мрачное положение: на Западе признали крах ВСУ в Курской области
- 16 дек
- «Я с ними расправлялся»: боевик ВСУ рассказал о приказах расстреливать жителей Курской области
- 16 дек
- «Приехали истреблять мирное население»: среди наемников на Украине много русофобов
- 15 дек
- Конец авантюре Зеленского: российские войска освободили три населенных пункта
85%
-1.08 106.54
-1.42
Нашли ошибку?