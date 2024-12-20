«Предотвратить любые жертвы»: в ООН прокомментировали ракетный удар ВСУ по Рыльску

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 89 0

В ООН прокомментировали ракетный удар ВСУ по Рыльску

В ООН прокомментировали ракетный удар ВСУ по Рыльску

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

В результате варварской атаки украинских боевиков на гражданские объекты погибли шесть мирных жителей города.

В ООН после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области и гибели там шести человек призвали стороны к соблюдению гуманитарного права.

«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявил в комментарии 5-tv.ru заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн до этого сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще десять мирных жителей, один из которых — 13-летний подросток, получили ранения и были госпитализированы в Центральную районную больницу.

Сам город в результате атаки украинских боевиков понес значительный ущерб. В Рыльске повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы компаний СДЭК и Ozon, здание ЗАГС. Также разбиты окна в трех многоквартирных домах, повреждены несколько частных домов и около 15 автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску в Курской области.

Тема:
Курская область
20 дек
«ATACMS или HIMARS»: появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Рыльску
20 дек
Хинштейн сообщил о шести погибших в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску
20 дек
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
20 дек
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении наемницы ВСУ из Дании
19 дек
«Сомнений нет»: Путин ответил, когда ВСУ выбьют из Курской области
19 дек
«Пересчитаем задним числом»: бойцы из Курской области получат статус участника СВО
17 дек
Мрачное положение: на Западе признали крах ВСУ в Курской области
16 дек
«Я с ними расправлялся»: боевик ВСУ рассказал о приказах расстреливать жителей Курской области
16 дек
«Приехали истреблять мирное население»: среди наемников на Украине много русофобов
15 дек
Конец авантюре Зеленского: российские войска освободили три населенных пункта
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

20:49
Признали вину: машиниста и его помощника арестовали после аварии под Мурманском
20:37
«ATACMS или HIMARS»: появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Рыльску
20:32
Умер актер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов
20:17
В Москве заработали елочные базары: ассортимент и цены
20:01
Порадовал заранее: Пресняков удивил Подольскую новогодним подарком
19:44
Идем гулять: какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Сильно боялась его»: Карина Кросс о знакомстве с Киркоровым
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год