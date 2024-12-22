Собянин поздравил столичных энергетиков с профессиональным праздником

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 20 0

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем энергетика

Собянин поздравил столичных энергетиков с профессиональным праздником

Фото: mos.ru

Он также поблагодарил специалистов за их вклад в восстановление инфраструктуры новых регионов России.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил энергетиков с профессиональным праздником в своем Telegram-канале. В посте по случаю Дня энергетика мэр подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс является основой развития Москвы.

«Ежедневно больше 120 тысяч специалистов обеспечивают теплом и электричеством миллионы потребителей, подключают к электросетям социально значимые объекты», — написал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что энергетики играют ключевую роль в реализации крупных программ по развитию городской инфраструктуры, благоустройству общественных пространств, реновации жилого фонда и реконструкции учреждений здравоохранения и образования.

Он поблагодарил специалистов, которые отмечают праздник, за ежедневный добросовестный труд, за свет, тепло и уют, а также за «вечернюю красоту на столичных улицах и площадях».

Ранее 5-tv.ru писал, что первые новогодние подарки уже доставлены из Москвы в новые регионы России.

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